Odavnenud nafta sunnib Briti firmat 10 000 töökohta koondama

Briti majandusleht Financial Times kirjutab, et märtsis kinnitas ettevõte, et kolme kuu jooksul kedagi koondada ei plaanita, kuid nüüd otsustas ettevõte 70 000 töötajast aasta lõpuks koondada ligi 15%.

Veebruaris ettevõtte juhi kohale asunud Bernard Looney tõdes töötajatele saadetud kirjas, et koondamine puudutab peamiselt kontoritöötajaid.

„Nafta hind on kukkunud kasumlikkuse tagamiseks vajalikust piirist oluliselt allapoole. Meie kulud on oluliselt suuremad kui sissetulekud- päevas ületavad kulud tulusid miljonite dollarite võrra,“ kirjutas Looney.

Ettevõtte juhi sõnul on ettevõtte käigus hoidmiseks tarvis 22 miljardit dollarit aastas, millest 8 miljardit kulub töötajatele.

BP plaanib kapitalikulutusi sel aastal vähendada 25% ehk 3 miljardi dollari võrra. Järgneva aasta jooksul plaanitakse sama palju vähendada ka tegevuskulusid.

Juhtivtöötjatel ei ole palgatõusu loota kuni tuleva aasta märtsini ning selle aasta eest ei maksta tõenäoliselt ka boonuseid.

Omanikutulu ettevõte vähendada ei kavatse, kuid dividendimaksed vaadatakse igal kvartalil eraldi üle. Analüütikute sõnutsi on praegused maksed jätkusuutmatud, sest ettevõtte võlakoormus on sektori üks kõrgemaid.

BP USA rivaal Chevron plaanib töötajaskonda vähendada 15%.