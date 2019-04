Oht ka Eestile. Robotid võtavad Euroopa töökohad

Luminori majandusprognoosi tutvustusel jäi kõlama üleskutse, et valitsus võiks betooni asemel investeerida inimestesse. Aga kas inimestesse investeerimise asemel ei peaks hoopis mõtlema robotitele?

Nunnude robotkoerte ja humanoidroboti Pepper kõrval levivad ka tööstuslikud robotid, mis ei liputa saba, vaid seavad ohtu inimeste töökohad. EBRD uuringu kohaselt on Kesk-ja Ida-Euroopas suurim tõenäosus, et suvalised töökohad automatiseeritakse lähiajal. Eestis, Tšehhis, Poolas ja Sloveenias on töökohtade automatiseerimise tõenäosus umbes nagu mündiviske tulemuse tõenäosus. Eestis on tõenäosus, et suvaline töökoht on automatiseerimise tõttu ohus, 47%. Eriti tungivad robotid peale tekstiilitööstuses ja muudes tööstustes ning põllumajanduses.

„Tehnoloogiline innovatsioon muudab kiiresti inimeste ja masinate teostatavate tegevuste tasakaalu,” selgub EBRD raportist. „Iseäranis kõrge on töökohtade automatiseerimise risk tööstuses.”