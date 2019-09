Oht pea kohal: uusehitised, kus kasutati Rae Kivitehase ehitusplokke, võivad kokku variseda

„Eelmise juhtumi korral, mis oli Rae Kivitehasel 2018. aastal, tuvastasime neli maja, kus oli kasutatud praakkive,” ütles ameti kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe. „Kuivõrd nende majade ehitajatega käivad praegu konsultatsioonid, kuidas olukorda lahendada, ei avalda me asukohta ja ka seda, kas tegemist oli elukondlike või ühiskondlike hoonetega.”

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tegi 6. septembril ettekirjutuse Rae Kivitehasele, millega kehtestas tootele „Magna reaplokk 190 hall“ müügikeelu kolmeks kuuks või kuni on tõendatud, et tooted vastavad nõuetele.

Kuivõrd Magna sarja müürikivid on mõeldud kasutamiseks ka kandvates seintes, siis on ehitiste mehaanilise stabiilsuse ja ohutuse seisukohast äärmiselt oluline, et müürikivide tegelikud omadused vastaksid deklareeritule.

Rae Kivitehasel on kohustus teha selgeks tootmiskuupäevaga 03.06.2019 müürikive juba ostnud isikud ja ehitised, kus neid betoonmüürikive on kasutatud kandvates konstruktsioonides ning korraldada nimetatud partii tagasikutsumine. Lisaks peab Rae Kivitehas OÜ vajadusel rakendama parandusmeetmeid, kui Magna plokki on kasutatud kandvas konstruktsioonis.