Õhtuleht sai suurosanikuks liberaalsete vaadetega ettevõtjad

„Ehkki eelmisel aastal tehti mõned ühekordsed mitte nii head tehingud, on ettevõte suutnud omanikule igal aastal midagi tasuda,” rääkis Laane. „Vaatleme kirjastust kui mitme tootega üksust, kus sudokud, ristsõnad, Linnaleht ja Kodukiri moodustavad üpris hea portfelli. Selliste toodetega on võimalik tugiteenustes saavutada päris head sünergiat.”

Ehkki Laane sõnul esialgu koondamise plaane ei ole, viitas ta võimalusele, et just tugiteenuste arvelt saab tööülesandeid kokku tõmmata.

„Alexela ei kavatse hakata meediat suunama ja Õhtulehe töös jätkub täna kõik nii nagu asjad praegugi käivad,” selgitas Laane. „Tuleb arvestada, et tegemist on 50/50 omandisuhtega, kus ärilisi otsuseid langetab juhatus. Meie huvi peitub ennekõike majandustulemustes ja meil pole ideoloogilisi eesmärke.”

Rääkides konkureeriva väljaande Postimehe lipukirja muutmisest rahvuskonservatiivseks, viitas Laane ärilisele riskile. „Ühelt poolt on meedias oluline sõnavabadus, kuid teisalt toimib meedia äriliselt nagu iga teine ettevõtlus. Kui Postimees otsustas, et rahvuslus tagab nende ärile edu, siis saab neile üksnes jõudu tööle soovida,” lisas Laane.