Õhtune sõit Elroni rongis kujunes katsumuste rajaks: infosulg, kujutletav asendusbuss ja lõpuks alles keset ööd koju

Rong startis Tallinnast kell 21.35. Kulli-Aruküla vahel tekkis aga tehniline rike, mistõttu ei saanud rong sõitu jätkata. Üks lugeja kirjeldab Delfile, et rongis oli täielik infosulg. "Ühtki korda ei kuulnud rongis kas või lauset "vabandame ebameeldivuste pärast". Klienditeenindajalt vett küsides öeldi, et seda pole."

Lugeja märgib, et Elroni infoliinilt öeldi, et rong tõmmatakse Lagedi peatusesse, kuhu tulevad bussid, mis inimesi edasi transpordivad. Kokkuvõttes mingeid busse ei tulnud. Lagedil suunati inimesed teise rongi ja sõit võis jätkuda. "Elan Tapal. Minu rong oleks pidanud jõudma kohale kell 22.33, kuid tegelikult saime sinna kell 2.15. Olin töölt tulnud ja söömata, täiesti piin oli istuda rongis, kus infosulg. Elronist kompensatsiooni kohta küsides sain muidugi vastuseks, et hüvitatakse pilet." Lugeja peab kogu olukorda ning Elroni käitumist naeruväärseks.

Elron: asendusbussis polnud piisavalt istekohti

Firma kommunikatsioonijuhi Mariis Adambergi vastusest koorub, et valesti läksid mitmed asjad. "Rikke ilmnemisel alustasime koheselt asendusbussi tellimisega, kuid kahjuks ei olnud õhtusel ajal bussifirmadel busse pakkuda ning algselt liinile suunatud asendusbussis polnud kahjuks vajalikul määral istekohti," sõnab ta. "Otsustasime teele saata teise rongi, mis reisijateni jõudis varem kui asendusbuss jõudnuks."

Ta ütleb, et tehnilise rikke tõttu ei toiminud rongisisene tavapärane heliteavituse süsteem. "Elroni klienditeenindaja teavitas reisijaid rongi tehnilisest tõrkest ja sellest tingitud viivitusest teadaolevale infole tuginedes." Teavitus oli tema sõnutsi üleval ka Elroni veebilehel, infot jagati lisaks telefonitsi ning sotsiaalmeedias.