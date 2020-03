Ohumärk. USAs tõusis oluline näitaja sama kiirelt viimati Lehman Brothersi kukkumise ajal

Nii viirus kui naftahindade langus on šokeerinud globaalseid turge.

The Markit CDX North American Investment Grade Index hüppas esmaspäeval järsult üles ja läks mööda 2016. aasta veebruari tulemusest. See tähendab, et hetkel on oluliselt kasvanud pankade risk, kui nad otsustavad ettevõtetele laenu anda. Vaata tõusu ka üleval asuvast graafikust.