Öine alkoholi müügipiirang tähendaks baaridele umbes poole käibe kadu

Tallinna vanalinna ja kesklinna baaride lõppklientuur on turistid, kelle voog on nagunii 2/3 vähenenud, mistõttu on mitmed kohad hingusele läinud.

"Kui uued piirangud tulevad peale, siis peab veel suur hulk baare uksed sulgema," ütles Tallinna vanalinnas asuvate Nimeta ja Route 33 baaride üks omanikke Vallo Palvadre. „Töötajatega saab palga osas üldjuhul kokkuleppele, aga kõige raskem küsimus on rendipool. Rendisummad on palgakuludega võrreldes üüratud."

Just rendisummad sunnivad paljusid kohti uksi sulgema. Lätis pakkus valitsus baaridele ka renditoetust, Eestis pidi aga iga koht ise püüdma kinnisvaraomanikelt renti alla kauplema, lausus Palvadre.

"Kui ikka õhtul kell 10 või 11 tuleb tegevus lõpetada, eriti reedel ja laupäeva õhtul, siis tähendab see väga suurt käibelangust," märkis ta.

Kevadel kaks kuud suletud olnud kohtade olukorda leevendas mõnevõrra valitsuse poolt antud palgatoetus.

Kas valitsus kompenseerib rendikulusid?

"Väga olulised küsimused on valitsuse võimaliku homse sellekohase otsuse puhul, et kas tuleb palga- ja rendikulude kompenseerimine ja kui kauaks jäävad piirangud kehtima," lausus ta.

Piirangud tuleks halval ajal, kuna tudengid on just Tallinna tagasi tulemas. Tartus olid piirangud ajal, kui üliõpilased polnud veel linna õppima tulnud.

Kui Lõuna-Eesti ja muude maakohtade külakõrtsidel on juulis ja augustis eestlaste Eestit mööda ringi reisimise tõttu päris hästi läinud, siis Tallinna vanalinn turistilõksuna pole sellist tuge näinud.

"Öised alkoholi müügipiirangud oleksid negatiivsed ja ei oleks probleemi lahendus," ütles ta. "Kogu vanalinna sulgemine ei oleks mõistlik ega proportsionaalne."

„Kuulsin, et sotsiaalminister Tanel Kiik plaanib homme viia valitsusse üle Eesti öise alkoholi müügipiirangu kehtestamise ettepaneku," ütles Labori baaride üks omanikest Rando Säinas. „Pole veel teada, millal ja kuidas see võiks jõustuda. Seetõttu on teema alles spekulatiivne ja võimalik mõju ulatus teadmata."