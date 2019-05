Ökonomist: USA ja Hiina kaubanduskonflikt ohustab ka Eestit

Kolmveerand ekspordikasvust tuli neljast kaubagrupist - puittoodetest, elektriseadmetest (sealhulgas mobiilsideseadmetest), erinevatest masinatest ja seadmetest (peamiselt müügiautomaadid) ning mööblist (peamiselt kokkupandavatest puitehitistest).

Kõige suurem mõju oli ekspordil USAsse

Kõige enam suurenes eksport USA-sse, seda peamiselt mobiilsideseadmete väljaveo toel. USA osakaal esimese kvartali ekspordikasvus oli lausa 81%, samal ajal kui EL-i liikmesriikide osakaal oli 35%. Seega mõjutas USA ja sinna eksporditavad mobiilsideseadmed Eesti kaupade ekspordikasvu väga tugevasti.

EL-s suurenes Eestis toodetud kaupade eksport kõige enam Taani, Hispaaniasse ja Soome. Enim vähenes EL-s aga Rootsi, Suurbritannia ja Hollandi suunaline eksport. Rootsi eksporti mõjutas peamiselt mobiilsideseadmete, Suurbritanniasse ja Hollandisse aga õlitoodete väljaveo vähenemine - seega, ekspordilangus nendesse riikidesse ei olnud laiapõhjaline.

Eesti suuremate kaubanduspartnerite impordikasv on aeglustunud

Eesti tööstusettevõtete ekspordikasvu ootused lähikuudeks on sel aastal järsult halvenenud. Samuti on jätkanud halvenemist nende ootused eksporditellimuste kohta. Eesti suuremate Euroopa kaubanduspartnerite kaupade impordikasv on sel aastal aeglustunud.

Kui Soome kaupade impordikasvu aeglustumine on toimunud järk-järgult juba pikemat aega, siis Rootsi ja Läti kaupade impordikasv on viimastel kuudel järsult allapoole liikunud. Ka Saksamaa impordikasv on aeglustunud.