Ökonomistid hoiatavad: Hiina kasv võib kukkuda 2%ni

Toimetas: Kaja Koovit RUS

Hiinlanna Pekingis ostlemas. Foto: Scanpix/ NICOLAS ASFOURI, AFP

Hiina on olnud arenevate turgude võtmetegija isegi vaatamata sellele, et majanduse kasvutempo on aeglustunud. Kuid see aeg on nüüd läbi, tõdeb analüüsifirma Capital Economics.