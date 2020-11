Oksjonil haruldase roosa kalliskivi ostja võib hinnatõusult korralikult teenida

Sprit of Rose nimeline briljant Foto: Scanpix/ Reuters

Roosa briljant "Spirit of the Rose" leidsid endale kolmapäeval Sotheby'se Genfi oksjonil 26,6 miljoni dollariga (22,5 miljoni euroga) uue omaniku. Ostja võib teenida kivi hinnatõusult, et sest maailma suurim roosade teemandite kaevandus lõpetas töö ammendumise tõttu.