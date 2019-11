Oktoober kinnisvaraturul: uusarendused tõid rekordeid

Uusarenduste osas paistis tugevalt silma ka Võru, kuna statistikas kajastusid esimesed Tamula Kodude asjaõigustehingud. See tõstis Võru maakonna mediaanhinda tavapäraselt 350 EUR/m2 tasemelt 671 EUR/m2 peale.

Tallinnas kõigi aegade rekord

Juba varem oleme ülevaadetes maininud, et ehkki välistemperatuuri ja tehingute arvu vahel puudub statistiline seos, on turul olemas teine ühenduslüli, mis muudab tehingute arvu liikumise kergemini ennustatavaks.

Tegemist on seosega uusarenduste valmimistähtaja ja tehingute arvu vahel. Tallinnas on viimastel aastatel kujunenud välja kirjutamata reegel, et jõuludeks soovitakse uude korterisse kolida ning seetõttu on just aasta viimasest kvartalist kujunenud periood, mil pealinna kinnisvaraturul purustatakse rekordeid.

Esialgsetel andmetel löödi tänavuse aasta ühe kuu tehingute arvu parim tulemus üle just oktoobris, kui sõlmiti 910 tehingut. Võrreldes aasta paremuselt järgmise kuuga tähendab oktoobri näitaja kasvu 80 tehingu võrra. Tõusu panustasid eelkõige suuremad linnaosad, millest silmatorkavaim oli Mustamäe, sest neid kuid pole palju, kui Mustamäel sõlmitakse rohkem tehinguid kui Lasnamäel.

Sel aastal on varemgi tehingute mediaanhind ületanud 1900 EUR/m2 piiri, oktoobris, kui uusarenduste osakaal oli kõrgem, sündis ka kõigi aegade parim tulemus - 1969 EUR/m2. Nagu ka varem ennustatud, jääb tehingute arv, juhul kui suuremaid muutusi majanduses ei toimu, üsna stabiilseks. Uusarenduste pakkumishinna kiirenemine tähendab aga seda, et varsti peame harjuma ülevaadetega, kus kogu Tallinna korteritehinghute ruutmeetri mediaanhind algab numbriga kaks.

Tartu tõmbas hinge

Kuna Tartu uusarenduste sügavus ehk jaotus aasta peale on madalam kui Tallinnas, siis on tehinguline kõikumine kuude lõikes seda suurem. Pärast väga aktiivset augustit ja septembrit oli langus oktoobris üsna loogiline.

Kuu jooksul sõlmiti Tartus 155 korteritehingut, millest vähem on tänavu sõlmitud vaid jaanuaris ja veebruaris. Uusarenduste väikese osakaalu juures langes ka tehingute mediaanhind, mis oktoobris oli 1341 EUR/m2. See oli tänavuse aasta tagantpoolt teine tulemus.

Pärnus rahulikum hooaeg

Sarnaselt möödunud aastale kipuvad Pärnu kinnisvaraturule tekkima sesoonsuse ilmingud, mis on eriti silmatorkavad olukorras, kui mõnel kuul on uusarenduste turuosa väiksem. Oktoobris sõlmiti Pärnus 66 korteritehingut, viidates justkui sümboolselt sellele, et suvepealinna tiitel on tänavuseks aastaks ajalugu.