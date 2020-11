Oktoobri kinnisvaraturul polnud koroonaviiruse mõju märgata. Tallinnas maksis korteri ruutmeeter keskmiselt 2150 eurot

Kevadel koroona tõttu muutunud tehingute struktuur on viimastel kuudel taas harjumuspärane ja korteritehingud moodustavad jälle kõikidest ostu-müügitehingutest ligikaudu poole.

Oktoobris oli kinnisvaraturg tavapäraselt aktiivseim Harju maakonnas, kus toimus 40 protsenti kõikidest tehingutest. Järgnesid Tartu, Pärnu ja Ida-Viru maakond. Ülejäänud maakondade osatähtsus jäi alla 5 protsendi.

Kevadel mõjutas koroonakriis eelkõige elukondlikku kinnisvarasektorit ning kui tavapäraselt moodustasid korteritehingud kõikidest ostu-müügitehingutest vähemalt poole, siis pärast aprillikuud langes nende osatähtsus alla 50 protsendi. Viimastel kuudel on korterituru aktiivsus järjepanu taastunud ning tehingute struktuur on võtnud harjumuspärast kuju, kus korteritega tehtud tehingud moodustavad kõikidest ostu-müügitehingutest ligikaudu 50 protsenti, hoonestamata maade tehingud ligikaudu kolmandiku ja hoonestatud maade tehingud viiendiku. Oktoobrikuu ostu-müügitehingute aktiivsuse kasvu taga on kõik kolm eelpool mainitud turusektorit, kuid kasvu on enim mõjutanud hoonestamata maade tehingud. Tänavu oktoobris tehti hoonestamata maadega 1829 tehingut, mis on ligi 30 protsenti enam kui aasta tagasi samal ajal, hoonestatud maadega 788 tehingut, mis on 11 protsenti enam, ning eluruumina müüdud korteriomanditega tehti 2225 tehingut, mis on ligi 3 protsenti enam kui aasta tagasi.

Ka pealinna korteritehingute arv oli oktoobris suurem kui aasta tagasi, tehti 939 tehingut, mis on 3 protsenti rohkem kui eelmise aasta oktoobris. Seejuures moodustas uute korterite müük ligi kolmandiku kõikidest eluruumina müüdud korterite tehingutest Tallinnas. Nii Tartu kui ka Pärnu linnas oli korteritehingute koguarv ligi viiendiku võrra suurem kui aasta tagasi oktoobris.

Oktoobris maksis Tallinna korteri ruutmeeter keskmiselt 2150 eurot, olles aastatagusest ajast 4 protsenti kõrgem ja eelmisest kuust 1 protsent madalam. Tartu korterite keskmine ruutmeetrihind oli oktoobris 1632 eurot, mis oli eelnevast kuust 2 protsenti ja aastases võrdluses 11 protsenti kõrgem. Pärnu linna korterite keskmine ruutmeetrihind oli oktoobris 1331 eurot, olles septembrist 6 protsenti ja aastases võrdluses 10 protsenti kõrgem.