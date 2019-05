Olav Miil: mina pole Leedo kriminaaluurimise taga

Olav Miil Foto: Rauno Volmar

Praamikuningas Vjatšeslav Leedo ütles Saarte Häälele, et tema kontorite läbiotsimine ja talle esitatud kahtlustused kriminaalasjas on tema endise äripartneri Olav Miili kurnamismeetod. Miil aga eitab, et tema on kriminaaluurimise taga, kirjutab Äripäev.