Olavi Lepp: kriisi mõjud on kohal

"Stardipauk on ära käinud. /.../ Me näeme esimesi ilminguid, on need maksepuhkuste või vähenenud käivete näol. Aga reaalne mõju? Ma isegi ütleks veel, et kui me vaatame esimest statistikat märtsi ja aprilli kohta, siis me ei pruugi veel seda näha, aga sellest, mida me näeme kliendi käitumisest, siis on mõjud muidugi kohal," rääkis ta ETV saates "Esimene stuudio", vahendab ERR-i uudisteportaal.

Lepa sõnul on Swedbank andnud umbes 7000 eraisikust kliendile maksepuhkust suurusjärgus 162 miljoni euro ulatuses. Maksepuhkust saanud ettevõtteid on tema sõnul umbes 1000, mille põhimaksete summa on umbes 800 miljonit eurot.

Lepp: on vähetõenäoline, et Eesti riik USA uurimisest trahviraha saab

Kolmapäeval selgus, et rahandusministeerium otsib Eesti riigile USA-s õigusteenuse osutajat seoses rahvusvahelise rahapesu tõkestamise nõuete rikkumise ja trahvide sissenõudmisega.

Lepp ütles, et ta pole tõenäosuse hindamisel asjakohane inimene, aga talle jääb küsitavaks, mis on Eesti riigi ambitsioon ja mida saavutada tahetakse.

"Aga seda tõenäosust, et Eesti riik sealt mingit raha saab, ma pigem isiklikult loen vähetõenäoliseks, aga ma saan ka aru riigist, kes soovib oma samme astuda," sõnas ta.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!