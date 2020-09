Oleg Ossinovski kõrval Dzintarsi ostu kaalunud Madara esindaja põhjendab loobumist: sellel ei olnud mõtet

Eesti miljonäri Oleg Ossinovski tööstuskontserni Skinest Grupp kuuluv Ritrem omandas hiljuti 5,5 miljoni euro eest maksejõuetuks muutunud Läti legendaarse kosmeetikafirma Dzintars varad. Oleg Ossinovski kinnitas kaks nädalat tagasi, et tema ainuke eesmärk on päästa legendaarne kaubamärk, taastada tootmine ja muuta Dzintars uuesti edulooks, mille üle kogu Läti saab uhkust tunda.

Skinest Gruoo on edukas ja tegeleb erinevate aladega, kuid kosmeetikatööstuse kogemust neil ei ole.

Ärilehega ei soostunud Ossinovski Dzintarsiga seotud plaanidest toona veel rääkima. Samuti ei soostunud ta nüüd rääkima Läti Delfiga, kuid kinnitas, et novembri alguses on plaan esimeste toodetega välja tulla ning siis tehakse ka pidulik esitlus.

Läti kosmeetikafirma Madara Cosmetics müüb oma tooteid aktiivselt ja edukalt lääneriikides ning ettevõtte esindajad tutvusid ostuplaani vaagimise ajal ka Dzintarsi tehasega. Külastuse kokkuvõttes langetati otsus, et seda ei ole mõtet osta.

„Tutvusime olukorraga, kuid ei teinud ostupakkumist. Meile anti ülevaade olemasolevatest varadest. Oleks võinud mõelda mõnede seadmete restaureerimisele, kui neid oleks eraldi müüdud. Kuid seadmed kokkuvõttes olid meie hinnangul väga armetus olukorras. Ma ei saa aru, kuidas nad üldse töötasid ja ettevõte hakkama sai, sest kõik on väga-väga vana," rääkis Iltners Läti Delfile.

Kaubamärk ei ole ka idaturul kuigi tuntud

Ta lisas, et kaubamärgi väärtus tähendab tuntust turgudel, kus ettevõte tegutseb ning raha teenib. „Dzintarsi kaubamärk on tuntud Lätis ja tõenäoliselt Venemaal ja nendel SRÜ riikide turgudel, kus toodangut müüdi," rääkis Iltners, lisades, et viimastel kuudel on ta palju suhelnud selle valdkonna ekspertidega Venemaal. Tema sõnul on huvitav, et noored, 30-40 aastased, ei tea seal Dzintarsi kaubamärgist üldse ja see ei ütle neile midagi.

Ja nad ütlevad: saada meile mingi infomaterjal, ma küsin ema käest, sest ise ei ole nad sellest midagi kuulnud. „Minu jaoks oli see ootamatu," tunnistas Iltners, tõdedes, et Dzntarsi kaubamärgi tuntus on Venemaal suhteliselt madal ning peamiselt teavad seda vaid vanema põlvkonna esindajad. Arvestades asjaolu, et Dzintarsiga samas segmendis on Venemaal ka enda väga tugevad tegijad, siis ei ole edu saavutamine sugugi lihtne. „Nii, et kaubamärgi kui omaette väärtuse küsimus on üsna vaieldav," rääkis Iltars. Sest kuigi Lätis seda tuntakse ja ka tooteid kasutatakse, siis väljaspool Läti piire on tuntus madal.