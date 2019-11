Oleg Ossinovski Läti kohtule: Eesti seadused lubavad isikliku mõjuvõimu kasutamise eest maksta kõigile, ka ametnikele

Kasutades Läti Delfi sõnu, rääkis „Eesti miljonär” kohtus, et pole varem Magonise käest abi palunud, ent talle on selge, et igasugune abi maksab – maksavad nii töö kui ka sidemed.

“Maksan alati oma arved, mistõttu otsustasin pakkuda tuge selleks, et Anastasija [Anastasija Magone, Uģise abikaasa] suhtleks oma onuga [Vladimir Jakunin, Vene Raudteede juht] ja aitaks Daugavpilsi vaguniremonditehasel Vene Raudteedega lepinguid sõlmida,” rääkis Ossinovski kohtule.

Magonis soovis summat saada sularahas, mistõttu konsulteeris Ossinovski juristidega, et mõista tehingu seaduslikkust. Juristid öelnud, et tehing on seaduslik üksnes siis, kui raha üleandmist alustatakse ja lõpetatakse Eesti territooriumil, kuna neil puudub kompetents anda nõu tehingute kohta teiste riikide territooriumidel.

Ossinovski rääkis kohtus, et Eesti seadused lubavad komisjonitasu isikliku mõjuvõimu kasutamise eest maksta kõigile, kes seda soovivad, muuhulgas ka ametnikele. Eestis ei ole tema sõnul keelatud ka sularahatehingud või eraisikute vahel toimuvad tehingud. Ossinovski selgitas, et vaja on tunnistajaid, kes ütleksid, kas asi juhtus Eestis ning et raha on üle antud. Ühtlasi ei tohi tehing kummalegi riigile kahju tekitada.