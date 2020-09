Oleg Ossinovski lubab lätlaste legendaarse kosmeetikafirma oktoobrist tööle panna ja edulooks muuta

"Meil on üks ja ainuke eesmärk - päästa legendaarne kaubamärk, taastada tootmine ja muuta Dzintars uuesti edulooks, mille üle kogu Läti saab uhkust tunda," kommenteeris tehingut Skinest Groupi omanik Oleg Ossinovski ning lisas, et tegemist on omamoodi missiooniga. "Suured tööstusettevõtted on ajalooliselt majanduse selgroog ning nende edukas toimimine on ühe riigi jaoks oluline nii pragmaatiliselt kui ka emotsionaalselt," rõhutas Ossinovski, kelle sõnul on enam kui 170-aastase ajalooga Dzintars kindlasti üks Läti rahvusliku uhkuse sümbolitest.

Dzintarsi varad omandanud SIA Ritrem kuulub Skinest Groupi koosseisu läbi oma emafirma, Daugavpilsi veduriremondi tehase, mis annab Lätis tööd enam kui 600 inimesele. "Meil on ette näidata märkimisväärne kogemus, kuidas tööstusettevõtteid mitte ainult elus hoida, vaid ka edukalt majandada. See omakorda tähendab sadu töökohti ja miljoneid maksutulu riigile," selgitas Ossinovski, kelle sõnul on Daugavpilsi veduritehas hea näide tööstusettevõttest, mille jalule tõstmine ja edukas arendamine omab tähtsat rolli nii kohalikus, regionaal-poliitilises kui ka riiklikus mastaabis.

Dzintarsi varasem teadus-arendustegevus ja tootmine omavad Skinest Groupi hinnangul tugevat tulevikupotentsiaali. "Inimesed, ja seda kaugeltki mitte ainult Lätis, ootavad, et Dzintars tuleks tagasi ja ta tuleb. Ettevõte on tänasest heades kätes ja meil on piisavalt kapitali, et tagada arenguks kõik vajalikud investeeringud," kinnitas Ossinovski, kelle sõnul on ettevõtte toodete hulgas mitmeid, mida võib julgelt pidada oma klassis maailma tippu kuuluvateks.

Skinest Groupi kuulub üle 50 ettevõtte 15 riigis. Lätisse on kontsern investeerinud üle 40 miljoni euro ja annab riigis tööd enam kui 800 inimesele. Kontsern tegeleb vagunite ja vedurite tootmise ning raudteede ehitusega, omab Balti riikide suurimat vaguni- ja veduriparki, arendab tuule-, päikese- ja hüdroelektrijaamu, elukondlikku kinnisvara, golfiväljakuid jne.