Oleg Ossinovski: ma ei ole üldse rahul sellega, mis toimub meie majanduses

„Meil toimub hiiliv natsionaliseerimine, riik sekkub tasapisi majandusse ja leiab üha rohkem võimalusi majandust vallutada. Pärast eelmist valitsust kadus meil täielikult konkurents energeetikas. Meil peaaegu ei ole praegu elektri eratootjaid, on ainult Eesti Energia, sest riik vallutas energiaturu," rääkis Ossinovski. „Meil ei ole konkurentsi raudteel. Lätis on kaks eraoperaatorit, meil null. Me liigume üha riigikapitalismi ehk sotsialistliku majanduse poole, mis on sisuliselt üks ja sama. See paneb mind muretsema."

Ossinovski märkis, et Juhan Parts tegi kümme aastat tagasi lobitööd Auvere elektrijaama ehitamiseks, kuid toona peeti seda jamaks. „Riik kulutas sellele ühe miljardi, täna seisab see kinnipanduna. See oli algusest peale arusaadav. Oli selge nii poemüüjale kui ka taksojuhile, et riik ei tohi toota elektrit. Las eraettevõtjad tegelevad sellega," lausus ta.

Ärimees avaldas lootust, et kunagi hakkavad poliitikud tegelema privatiseerimisega. „Sest on veel üks probleem: kui kõik majandusharud on seotud riigiga, ei hakka ükski eraettevõtja seal midagi tegema, sest sa ei saa konkureerida riigiettevõtetega. Riigiettevõtet ei huvita kasumlikkus ega rentaablus, nad võivad panna ükskõik millised hinnad, sest neil on riigi toetus. Eraettevõtja aga sureb, sest riigiettevõte tapab majandusharu ära," ütles ta ja lisas, et riigil oleks õige lahkuda kõigist majandusharudest, kuid tegelikult hoopis suurendatakse riigiettevõtetesse investeeringuid.

