Oleg Ossinovski: nafta, autod, bürood, linnakorterid ja kinod on varsti minevik

Te loobusite hiljuti automüügi ärist, põhjendades oma otsust sellega, et sellel ei ole tulevikku. Millised sektorid, ärimudelid kaovad peagi minevikku?



Kindlasti äripindade äri. Minu jaoks on see ilmselge. Ja koroonaviirus näitas hästi, et büroopindade teema on lukus. Siin joonistub üldse huvitav pilt. Praegu on juba selge, et me võime teha kaugtööd. Kui kontorit ei ole vaja, siis pole vaja ka autot, millega sinna sõita. Muudatused tulevad ka autotööstuses. See tähendab, et kontori lähedal elamiseks ei ole sul vaja ka linnakorterit.

