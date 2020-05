Oleg Ossinovski võitles Lätis välja õiguse Skinest Raili kohtuprotsessi taasalustamiseks

"Kohus on juba 2018. aasta alguses selgelt öelnud, et Läti seaduste kohaselt ei ole võimalik pidada kohut välisriigi ettevõtte üle, mistõttu tuleks kogu protsess ka ammu lõpetada. Prokurör saavutas eelmisel sügisel aga olukorra, kus antud kaasuse menetlemine peatati ja alles nüüd, pärast OECD raportit nõustus ka prokurör, et asjaga tuleb edasi liikuda. Loodame, et septembris toimuval istungil saab kogu asjale lõplikult punkti panna, " selgitas Skinest Raili esindava Ellex Raidla vandeadvokaat Marko Kairjak.

2016. aastal alguse saanud nn Skinesti kaasuse käigus suunas Läti prokurör Evita Masule juhtumi vahepeal Eestisse viidates, et puudub igasugune alus selle menetlemiseks Läti jurisdiktsioonis. Aastapäevad hiljem saadeti kaasus Eestist omakorda tagasi Lätisse, kuna riigiprokuratuuri hinnangul ei olnud Läti prokuröri esitatud materjalide põhjal võimalik Skinest Raili kriminaalvastutusele võtta. Seejärel saavutas prokurör Masule kohtupidamise peatamise, kuid OECD raporti avaldamise järel tunnistas Masule oma 14. mai 2020 kirjas tehtud viga ja nõustus kaitseadvokaatide argumentidega protsessi taasavamise osas. "See on meie jaoks suur võit, et prokuratuur viimaks oma meelt muutis," kommenteeris Kairjak.

"On selge, et laia rahvusvahelise haardega Eesti ettevõtte tegevust ja arengut hoiab sisuliselt pantvangis iga päev, nädal või kuu sellise protsessiga venitamist, aga praegusel juhul kestab arusaamatu menetlus juba viiendat aastat," oli Kairjak nördinud ning avaldas veendumust, et mistahes kahtlused kontserni väidetavatest seostest võimaliku korruptsioonijuhtumiga Lätis saavad lõpu veel selle aastanumbri sees. "Meie hinnangul on praeguseks tegemist kiusuga. Lätis ei ole Eesti firma üle kohtupidamine võimalik ning on viimane aeg see saaga lihtsalt lõpetada või suunata see lõplikult Eestisse. Seda viimast on siiski juba tulutult proovitud," rõhutas Kairjak.

Baltimaade suurim raudteekontsern AS Skinest Rail ei ole kunagi ise Läti Vabariigis arendanud majandustegevust, küll aga on kontsernil tütarettevõtted kokku viieteistkümnes riigis. Nii on Skinest Rail üks Läti suuremaid välisinvestoreid olles oma tütarfirmade kaudu ainuüksi viimasel kolmel aastal investeerinud enam kui 30 miljonit eurot. Lätis tegutsevad kontserni tütarettevõtted, enam kui 500 inimesele tööd andev Daugavpilsi veduriehitustehas ning suure koguse vedurite ja raudteevagunite omanikfirma Skinest Latvia.