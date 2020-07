Olerex ehitab oma suurima tankla Pärnumaa väikelinna piirile

Äsja algas Olerexi tanklaketi suurima tankla ehitus Pärnumaal, kus Kilingi-Nõmme külje alla kerkib uue kontseptsiooniga täisteenindusjaam, millesse Olerex investeerib ligi 2 miljonit eurot. Ehitus peaks lõppema septembri teises pooles ja jaam on plaanis avada oktoobris. Lähitulevikus on plaanis avada seal ka elektriautode laadimispunkt. Samuti tuleb teenindusjaama täisautomaatne pesula, toidu- ja esmatarbepood ning kohvik. Uues jaamas saab tööd kuni 14 inimest.

„Kriis mõjutab kõigi ettevõtete plaane ja tikub mõnikord pidurdama ka protsesse, millele pole põhjust pidurit peale tõmmata," ütles Olerexi tegevjuht Piret Miller.

„Kui tasuvusanalüüs kinnitab, et projekt väärib ellu viimist, on kriisi ajal ehitamine mõistlik, sest nii saab kriisist väljuda varasemast veelgi tugevamana. Kui tavaliselt rajatakse suuri jaamu suurtesse linnadesse, siis meie ehitatav tankla jääb väikelinna piirile, aga see-eest teele kõigile inimestele, kes sõidavad Tartust, Viljandist või Valgast Pärnumaale ja vastupidi. Seejuures pole lähema 50 kilomeetri raadiuses ühtegi teist suurt jaama, seega oleme kindlad, et suurinvesteering tasub end ära," selgitas Miller Olerexi plaane.

Olerexi tanklakett annab tööd ligi kaheksasajale inimesele.