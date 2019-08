Olerex tahab vallutada Leedut

"Sisenesime Leedu turule 2016 aastal, kohe pärast Eesti kütuseaktsiisi tõstmise seeria algust. Me oleme väga harva kogenud müügimahtude sellist plahvatuslikku kasvu kui Leedus. Leedus asub kogu Olerexi tanklaketi kõige suurema käibega tankla ja Olerexi kogukäibest moodustab välismaal tangitud kütus 14 protsenti," ütles ettevõtte üks omanik ja juhatuse liige Antti Moppel.

Ettevõtte turuosa jääb Leedus Moppeli sõnul veel alla 10 protsendi, samas kasvuks näeb ta seal kõvasti ruumi. "Kui Eestis on konkurentsiamet meile mõista andnud, et mõnes piirkonnas oleme lähedal domineerivale turupositsioonile ja turuosa kasvatamisega peame olema ettevaatlikud, siis Leedu on meile kasvamiseks suurepärane koht. Tänaseks on üldteada fakt, et Leedus on Baltimaade odavaim ja Eestis kalleim diislikütus, ning et hinnavahe tulevikus pigem kasvab kui kahaneb. Seega toetab meie kasvu nii Eesti aktsiisipoliitika kui ka Olerexi kaubamärgi hea renomee leedukate silmis," ütles Moppel.