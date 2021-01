Olerexi tanklaketi juht: demokraatia pole juhtimiseks alati tõhusaim meetod. Alati ei saa kõiki järele oodata

Ann-Marii Nergi ann-marii.nergi@arileht.ee RUS

Foto: Olerex

"Eelmine aasta näitas, et juhtuda võib asju, mida me varem arvasime juhtuvat vaid ulmefilmides." 800 töötajaga Olerexi tanklaketi juht Piret Miller ütleb intervjuus Ärilehele, et selliseid proovikive, nagu veeretas teele eelmine aasta, saab ületada vaid tulemusele orienteeritud meeskonnaga. "Me väärtustame inimeste tööd igal ametipositsioonil, meil ei ole ühtegi valgekraed, mina pole samuti selles rollis," kinnitab Miller.