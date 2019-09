Õli naudib diiva rolli, muu keemia longib sabas

Kuni maailma õliturg pakub suuremaid ahvatlusi, jääb põlevkivist muude ainete väljavõtmine tagaplaanile ja üksnes Viru Keemia Grupp valmistab õlitööstuse jääkainetest peenkeemiatooteid.

VKG toodab peenkeemiat vanas Kiviteri tehases jääkainena tekkivast fenoolveest. „Kemikaalide turg on väga keeruline, sest nafta baasil samade ainete pakkujaid on väga palju,” selgitas VKG juhatuse esimees Ahti Asmann. „Seetõttu pole võimalik tootmist ka suure hurraaga laiendada. Praegu me püüame Ameerika turul oma tooteid sertifitseerida, et suur tootmisettevõte võtaks meie kemikaalid oma paketti.”

Sertifitseerimisele kulub tavaliselt aastaid, sest katsetused peavad ostjaid veenma, et uute kemikaalidega ei kaasne soovimatuid kõrvalmõjusid.