Õliühing ja autovedajad rahvasaadikutele: diislikütuse aktsiis tuleks langetada vähemalt Läti tasemele

Erakondade programmid ja valimiseelne periood kinnitasid, et mitmed teist on valmis tegema sisulisi otsuseid, et probleemi lahendada. Piirikaubanduse anomaaliast väljatulekut on meie hinnangul mõistlik alustada diislikütuse aktsiisi langetamisega tasemele, kus Eesti inimeste, nii ettevõtjate kui ka tavakodanike jaoks muutub Eesti lõunapiirile sõitmine ebaratsionaalseks. Erinevalt paljudest muudest toote artiklitest sisaldub diisliaktsiis iga Eestis müüdava toote ja teenuse lõpphinnas, puudutades seega kõiki Eesti perekondi ja ettevõtteid.

Lisaks Valitsuse otsustele mõjutavad kütusehindasid ka teised tegurid. Kütuste maailmaturuhinnad on alates 2016. aasta madalseisust kasvanud enam kui kaks korda. Koos diislikütuse aktsiisitõusuga on hinnakasv olnud üle 40 sendi liitri kohta, sest 2016. aasta alguses maksis diislikütuse liiter isegi alla 90 eurosendi. Veel on oluline arvestada juba aprillist ning täiendavalt järgmise aasta algusest rakenduva täiendava biokütusekohustuse mõjuga, mis summaarselt tõstavad bensiini ja diislikütuse hindu tänasega võrreldes vastavalt 4 ja 3 sendi võrra liitri kohta. Arvestades, et Läti osas on biokütusekohustuse täitmine seadusandlikult tõsiselt küsitav, muutub Eesti diislikütuse hind Lätiga võrreldes veelgi kallimaks ning vähendab veelgi siinsete ettevõtete konkurentsivõimet.

Kokkuvõtvalt leiame, et kõrge diislikütuse aktsiisimäär on toonud kaasa olukorra, kus Eesti majandusel on keeruline kütuse maailmaturuhindade tõustes edasi kasvada.

Selleks, et vähendada inflatsiooni, suurendada Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ja kasvatada eratarbimist, soovitame alandada Eesti diislikütuse aktsiisimäära Läti tasemele.

Kuna erakondadel seisab ees väga tõsine ja ajamahukas läbirääkimine Valitsuse kokkupanekuks, tegime teadlikult lühikese pöördumise. Kõik analüüsid ja põhjendused on varasematel kohtumistel edastatud. Oleme heal meelel nõus pakkuma meie eksperthinnanguid, juhul kui läbirääkimistel peaks nende järele vajadus tekkima.

Eesti Õliühing

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon