Oliver Kruudale šokivangistust nõudev prokurör kirjeldas, kuidas endine piimatööstur Terest isiklikuks tarbeks raha välja skeemitas

Kui käibemaksupettuse episoodis kaasaaitamises süüdistatavale Rein Lepassonile ning tulumaksupettuse episoodis süüdistatavale Jaanus Rätsepale küsib prokurör 7-kuulist vanglakaristust – mida ei pöörata täitmisele, kui nad kahe-aastase katseaja jooksul ühtegi uut kuritegu tahtlikult toime ei pane –, siis Oliver Kruudale endale nõuab Lehesmets oluliselt karmimat karistust.

„Ainuüksi käesolevas asjas uuritud tõenditest ilmneb, et süüdistatav Kruuda ei kipu pidama ühiskondlikke reegleid, seaduseid ja norme tema enda suhtes kehtivateks ja on sellest lähtuvalt andnud suuniseid ja tegevusjuhised ka oma alluvatele,” põhjendas Lehesmets.

Lõpukõne käigus kirjeldas prokurör muuhulgas sedagi, kuidas Kruuda kantis Tere AS-ist ajavahemikus 2015-2016 välja suuri summasid, mis lõpuks jõudsid nii tema enda, ta pereliikmete kui ka temaga firmade arvelduskontodele, et katta igakuiseid jooksvaid kohustusi. Nende hulka kuulusid nii elektri-, gaasi- ja kommunaalarved, krediitkaardi maksed kui ka poja motospordi hobi.

Kruuda ise kommenteeris prokuröri tänast sõnavõttu väga lakooniliselt, uurides vaid, kas ajakirjanik ikka homme ja järgmisel nädalal toimuvatele viimastele istungitele tuleb, sest just siis asuvad Kruuda ja tema kaaslaste kaitsjad esitama oma kokkuvõtteid pikale veninud kohtusaagast. "Siis alles kuuled, sest see on täielik jama," märkis endine piimatööstur veendunult.