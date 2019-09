Õllenaut sai tehase rajamiseks investoritelt piisavalt raha

Vaatamata aeglasele stardile ning investorite ettevaatlikkusele võib Õllenaudi ühisrahastuskampaania Fundwise’is lugeda õnnestunuks, sest tänase seisuga oli 173 investorit otsustanud panustada Õllenaudi uue tehase rajamisse kokku 314 000 eurot. „See on ühisrahastuses tegelikult tavaline, et kampaania algus on pisut aeglasem, sest nii fännidest investorid kui ka profid, soovivad võtta maksimaalselt aega, et näha, kuidas ettevõte ennast kampaania käigus tõestada suudab. Eduka kampaania planeerimine ja käivitamine ning pidev teavitustöö ja kontaktide loomine potentsiaalsete investoritega pole kaugeltki lihtne – seda enam, et mõne tegija jaoks on see esmakordne kogemus,“ selgitas Fundwise’i juht Henri Laupmaa.

Õllenaudi juhi Urmas Rootsi sõnul oli kampaania tulemus ootuspärane ning investorite esialgne jahedus tingitud ühtaegu soojadest suveilmadest kui ka kohati segasevõitu sõnumitest meedias. „Otsustasime olla oma kommunikatsioonis võimalikult ausad ja avatud ning arusaadavalt võisid meie varasemad majandustulemused mõne investori pisut kõhklema panna. Seetõttu otsustasimegi anda investoritele aega süveneda ning korraldasime ka üritusi, kus näitasime oma tulevast tootmispinda ning tutvustasime äriplaani. Samas on muidugi selge, et investoritele andis julgustava tõuke teade meie koostööst UK õllekastiklubiga,“ ütles Roots.