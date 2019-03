Õlletööstur loodab, et maksukaoses lüüakse nüüd kord majja

„Ilmselgelt valijad valisid parempoolse maailmavaate,” märkis A.Le Coqi õlletehase juht Tarmo Noop pühapäevaseid parlamendivalimisi kommenteerides. Ta loodab, et Reformierakonna juhitav valitsus viib nüüd ellu need sammud, millele ka valimislubadustes tähelepanu pöörati.

„See maksukaos tuleb lõpetada. Selle all pean ma silmas teiste riikidega konkurentsivõimetuid aktsiise ja selle pealt kaotatud sadu miljoneid, keerulist üksikisiku tulumaksusüsteemi. Väga loodan, et tasuta asjade, tasuta raha külvamine lõpeb, sest tasuta asju tegelikkuses ei ole olemas,” loetles õlletööstur.

Ta tõi välja, et kuigi tasuta ühistransport võib väga atraktiivne tunduda, ei ole õiglane, kui selle arvelt kannatavad poliseinike palgad, siseturvalisus või arstide palgad. „See on prioriteetide seadmise küsimus – mida meil siis tegelikult kõige rohkem vaja on? Selle peaks riigi tasemel väga selgelt ära määratlema ja paika panema prioriteedid,” leidis Noop.

Kuigi A.Le Coqi juht möönis, et on raske ennustada, milline koalitsioon nüüd Eestile ja selle ettevõtjatele kõige parem oleks, siis tal isiklikult ei oleks midagi ka selle vastu, kui sünniks Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus.

„Samuti ei ole mul selle vastu, kui ta (Reformierakond – toim) teeb selle koalitsiooni sotside ja Isamaaga. Küsimus on ennekõike selles, milles kokku lepitakse,” sõnas Noop, rõhutades, et talle meeldib koalitsioon, mis rahakülvamist ei soosi.

Pühapäeval toimunud riigikogu valimised võitis ülekaalukalt 28,9%-iga Reformierakond, kes sai riigikogus 34 kohta, mis on nelja koha võrra enam kui viimase koosseisu ajal. Talle järgnes 23,1% ja 26 kohaga Keskerakond, kes pidi ühe koha senisega võrreldes loovutama.