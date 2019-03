Õlletootja Tankeri müügiorganisatsiooni muutmisest ei maksa otsida börsiplaane

Sellest uudisest ei tasu aga otsida ettevõtte börsiambitsiooni, kuigi Tankeri börsileviimise teema on LHV foorumi kasutajate seas juba mõnda aega üleval.

“Mina isiklikult ei näe börsile mineku ja antud uudise vahel seost,” ütles Tankeri juht Jaanis Tammela. “Alternatiivbörsile minek tulevikus ei ole välistatud, aga hetkel me selle nimel tööd ei tee. Peamine eesmärk hetkel on tehase käivitamine ning toodangumahu kasvatamine. Lühiajaline plaan on soodusaktsiisi lagi ehk 6000hl. Loodame, et järgmisel valitsusel on julgust seda piiri lähitulevikus tõsta.”

“Strateegiline muudatus edasimüügis on sisuliselt põhjendatav sellega, et müügiorganisatsiooni loomine on väga vaevaline ning kulukas.

Keskendume ise müügis rohkem eksportturgudele ning jätame Baltikumi ühele edasimüüjale,” selgitas ta Ärilehele. “Käsitööõlle turg kasvab, kuid mitte nii kiiresti, et õigustada inimeste palkamist ja seeläbi müügi suurendamist Eestis. Heade ja kogemustega müügitöötajate leidmine on hetkel samuti väga keeruline ja kallis. Edasimüüja palkamine on sellest lähtuvalt loogiline käik.”