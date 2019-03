Õlletootjad nõuavad valitsuselt maksulangetust

Piirikaubanduse negatiivset mõju on keeruline ohjata ja piirikaubandust on pea võimatu tagasi keerata, tõdes Võrk. Kindlasti ei ole võimalik piirikaubandust teha täiesti olematuks. Aga piirikaubandus tekib ja kaob vaid üks-üheselt õlle ja viina hinnavahest naaberriigi – Läti – toodetega tarbija jaoks. Hinnavahet naaberriigiga nimetab ka värske uuring piirikaubanduse ajendina. Seetõttu saab kindlusega väita, et massiivse alkoholi piirikaubanduse tekkepõhjused on puhtalt majanduslikud ehk toodete hinnavahed Eesti ja Läti vahel ning seega on ka piirikaubanduse olulisel määral kaotamise eeldusteks majanduslikud põhjused. Infrastruktuur ei ole piirikaubanduse põhjus, seda on tõestanud ka põhjapiiri kaubanduse kiire kadumine Eestis.

Piirikaubanduse buum tekkis 2017. aasta suvel ehk siis, kui Eesti tõstis õlleaktsiisi üle kahe korra. Rahandusministeeriumi esindaja lausus eile uuringu tutvustamisel, et piiriostlemise dünaamikat on keeruline hinnata, millega põhjendati ka varasemat valearvestust piirikaubanduse ulatuse hindamisel. Samas möönsid nii ministeeriumi kui uuringu läbiviija esindajad – ostja motivaatoriks on hind. Mullu Maksumaksjate Liidu tellitud ja KPMG poolt läbi viidud uuringus küsitigi piiripoodides oste sooritanud inimetselt, millise hinnavahe korral kaoks huvi Lätti sõita. Ning küsitlustulemus näitas, et piirilt ostlemise motivatsiooni saaks kaotada ja seeläbi ka sellesuunalise kaubanduse lõpetada – selleks ei tohi hinnavahe Lätiga ületada 1 eurot viinapudeli (0,5 l) ja 2 eurot õllekohvri kohta. Sellise hinnavahe saavutamiseks ei tohiks Eesti vastavad aktsiisid, olla võrreldes Läti omadega kõrgemad kui 3–4 senti 1% alkoholi kohta.