Olukord jaekaubanduses: e-poodlemine õitseb, ent osa ostlejaid kibeleb juba tavapoodi. Kuidas mõjutab turgu Selveri suurost ja mis plaanid on ikkagi Lidlil?

Üleeile teatas Selver, et ostab Comarketi ja Delice'i kaupluseketid ning Solarise toidupoe. Pärast tehingu kinnitamist konkurentsiameti poolt kuulub Selverile kokku 72 kauplust senise 53 asemel.

Selgub, et tehing oli õhus juba pikemat aega. Selveri, Rimi ja Coopi juhid räägivad, kas ja mis turul seetõttu nüüd muutub.

Võrreldes kriisieelse ajaga on märgiline e-kaubanduse kasv, ent vähemasti Rimi näitel saab öelda, et olukord on juba veidi muutumas. "Seega, ei saa öelda, et ainult e-pood on tuleviku ostukoht." AS Selveri juhatuse liige Kristi Lomp aga arvab, et e-kaubandusel saab iga päeva möödudes olema aina kaalukam roll ja vast ehk võtmerollgi turu ümberkujundamisel.

Kuhu mahub meie poemaastikul aga Lidl?