Oluline küsimus. Kas koroonaviirus levib ka euro pangatähtedega?

"Siiani ei ole tõendeid, et koroonaviirus oleks levinud rahatähtede kaudu," ütlesid nad oma teates. "Tõenäosus, et saate viiruse sel teel on väga madal võrreldes teiste pindadega."

Bundesbank nendib siiski, et teatud aja jooksul võib ka viirusega kokku puutunud kupüür olla ohtlik. Nad soovitasid, nii nagu ka erinevad tervishoiuorganisatsioonid, pesta võimalikult tihti käsi.