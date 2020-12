Oluline küsimus. Kas majutuses toetada nõrgemat või elulootusega ettevõtjat?

Hetkel on küll võimalik teha esmaseid järeldusi vaid ühe aasta kohta, kuna varasemalt ei ole meil sellist majutusasutuste tööd pärssivat pandeemiat esinenud, aga ka praegu pilt on üsnagi paljuütlev. FIE-d on kriisile palju vastupidavamad, kui suured ja spetsialiseerunud majutusasutused. See sitkus tuleneb kohati sellest, et ollakse seotud mitmete tegevusaladega, mis võimaldab kompenseerida teatud tagasilööke ühes valdkonnas. Samuti on FIE-d pigem kohalike turistide teenindajad, mistõttu pandeemia reisipiirangud mõjutavad neid vähem. Ühtlasi on FIE-de suureks eeliseks see, et kui nende korter või vaba tuba majas peaks mõnda aega külaliseta seisma, siis ei too see kaasa suuri katmata püsikulusid.

Majanduspoliitika praegu majutusettevõtjatest FIE-de tegevust ei soodusta. Näiteks väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri selle aasta 6. novembri määrusega FIE-sid majutusettevõtjatena ei arvestata ja seega neid ka ei toeta. Kas aga oleks õige seda siiski teha või panustada rohkem elujõulisusse, on otsustamise küsimus. Esimesed andmed selliste otsuste toetamiseks on olemas ja soovi korral saadaval nii majutuse kui ka teiste valdkondade kohta. Majandus muutub pandeemia tõttu oluliselt ning otsuseid on tuleviku kindlustamise seisukohalt vaja igal juhul langetada.