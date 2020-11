Oluline oht riigile: leedulased kingivad enese teadmata Valgevene režiimile kümneid miljoneid eurosid

Sigarettide tootmine ja levitamine koondus kaks aastat tagasi president Aleksander Lukašenka sõbra, oligarh Aleksei Oleksini kätte. Pärast seda hakkaski sigarettide salakaubavedu hüppeliselt kasvama.

Leedu teenistused väidavad, et salakaubavedu on korraldatud suures ulatuses ja kaupa transporditakse rongide ja autodega. Ressursse pannakse selle kõige alla palju ning Valgevene ise ei ole probleemi lahendamisest huvitatud. Riigis ei ole salakaubavedu isegi seadusega keelatud. Ametlikult ei tooda Valgevenest Leetu ühtegi suitsupakki.

Nägi suurt võimalust

2017. aastal korraldas Lukašenka kohtumise riigi rajoonide esindajatega, kus teatati, et oligarh Oleksin loob oma ettevõtte Energo-Oil kaudu tubakatoodete müügivõrgu ning hakkab kauplema nii sise- kui välisturgudel.

„Hiljuti tulid mu juurde välismaa ettevõtjad, sest meie ettevõtted ei taha müüa kaupu ekspordiks. Euroopa Liidus on suured turud. Need on meile kasumlikud. Miks me ei taha neid kaubaga täita? See on üks olulisemaid eelarve täitmise allikaid. Kui on nõudlus, peame tubakatooteid müüma. Kui meie ei müü, müüvad teised ja siis on turud ka hõivatud," ütles Lukašenka siis.

Oleksin saigi müügivõrgu endale ning lisaks ka Gardinas Nemani tubakatehase. Minskis avati hiljuti veel üks tubakavabrik.

Mida see on kaasa toonud?

Leedus on sel aastal tollis tabatud kaks korda enam salasigarette kui varem ning silma torkavad uued viisid transportimisel. Iga neljas Leedus müüdav sigaret on salakaubaveo tulemus, mis on suurim näitaja alates 2014. aastast. Ametlikult on Valgevene tubakatoodete eksport vaid mõned miljonid eurod ja seda peamiselt Gruusiasse ja Aserbaidžaani.

Vilniuse poliitilise analüüsi instituudi vanemanalüütik Marius Laurinavicius nimetab smugeldamist avalikult Valgevene riiklikuks „äriks" ja võrdleb seda maffia toimimisviisidega.

Oleksin on võimas ärimees

Aleksey Oleksin on võimas ärimees. Tal on kontroll Minskis asuvas MTBankis, ta kaupleb naftatoodetega ja tal on lihatoodete tootmise ettevõtteid. Lisaks on ta tegev logistikasektoris ning restorani- ja hotelliäris. Lätis on tal õlletehas Latgales Alus, mis saab toestusi ka Euroopa Liidu vahenditest. Ka Leedus on olnud tema äritegevuse jälgi.