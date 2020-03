OLULINE TEADA | Tööõiguse nüansid. Kas ma võin viiruse kartuses töölt koju jääda või keelduda ärireisile minemast?

Eriolukorra puudumisel tuleb töösuhetes paratamatult arvestada nende reeglitega, mis reguleerivad töösuhet tavaolukorras. On ka erijuhud ning Toomela näeb, et ühte neist võiks juba kasutama hakata.

„Täna eriolukorda ei ole, aga ettevaatlik ja ettevaatav tasub kindlasti olla," alustab Toomela. Ta ütleb, et üks esimesi mõtteid, mis pidevast meediakärast mõjutatud inimestel pähe võib tulla, on see, et jääks õige töölt koju. Tööandja ei saa ju minult nõuda, et ma ohtliku koroonaviiruse leviku ajal tööle lähen. „Sellist ühepoolset õigust töötajal ei ole. Eriolukorda ei ole kehtestatud. Kaugtöötamise võib alati omavahel kokku leppida, kuid kui selline kokkulepe puudub ja tööandja nõuab vastavalt töölepingule ja töökorralduse reeglitele töötegemist kokkulepitud töö tegemise kohas, näiteks tööandja tehasehoones, on töötaja vähemalt praeguses olukorras kohustatud seda järgima" räägib Toomela.

Keerulisemaks läheb olukord siis, kui on tekkinud nakkushaiguskahtlus, sest siis tuleb mängu tööandja kohustus tagada alati ohutud ja tervislikud töötingimused kogu ettevõtte lõikes.

„Tööandjal on kohustus tagada ohutu töökeskkond ja rakendada selleks vajalikke meetmeid, sealhulgas teha igal ajal kindlaks, kas inimene on kokkulepitud töö tegemiseks sobivas tervislikus seisundis. See on oluline nii haiguskahtlusega töötaja enda kui kaastöötajate kontekstis. Muuhulgas on nakkushaiguse korral oluline kaalutlus, kas nakkushaige töötaja võib olla ohtlik teistele töötajatele" räägib Toomela.