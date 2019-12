Omaani politsei tellib Saaremaa laevaehitajalt 50 miljoni eest patrull-laevu

"See on meie jaoks väga oluline saavutus, sest Lähis-Ida turule sisenemine on olnud pikalt meie prioriteet ja me oleme lepingu nimel töötanud pea neli aastat," rääkis BWB juhatuse esimees Margus Vanaselja.

Kokkuleppe järgi ehitab laevafirma 4 aasta jooksul Omaani politseile kokku 14 patrull-laeva, võttes aluseks ühe oma põhimudelitest, mille lahutamatuks osaks on BWB poolt patenteeritud lainet läbistav vöör.

"See on olnud meie pikaajaline strateegia, pakkuda klientidele juba välja töötatud toote platvormidel põhinevaid laevu, millele lisatakse kliendi spetsiifilised soovid ja vajadused. Sarnaseid patrull-laevu kasutab näiteks ka Politsei- ja Piirivalveamet," rääkis Margus Vanaselja.

Omaani politsei ostab laevad koos viie aastase täishoolduse lepinguga. Selle aja jooksul ehitatakse Omaani laevade hooldusbaas ja väljaõppekeskus. "Tegemist on uue trendiga maailmas, kus suuremad kliendid soovivad tootjalt osta ka müügijärgseid teenuseid. See omakorda tähendab seda, et peame oma kõrgelt hinnatud inseneride ja laevaehituse tippspetsialistide tiimi võimekuse viima täiesti uuele tasemele ja arendama välja teenused, mida klient vajab pärast laevade kättesaamist," rääkis Vanaselja.

BWB on viimastel aastatel tegelenud aktiivselt tootearendusega tegelevate inseneride tiimi kasvatamisega. Kuressaares asuv TTÜ kompetentsikeskus ning sealne katsebassein on olnud hindamatu väärtusega katselabor, kus BWB insenerid on saanud testida kümneid erinevaid laevatüüpe nii meresõidu omaduste, säästlikkuse ja keskkonnasõbralikkuse poolest. "See on meie inseneridele andnud hea teadmiste ja kogemuste baasi, et näiteks Omaani hooldusbaasis töötada," selgitas Vanaselja.