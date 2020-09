Omalaenu hüpoteeklaen aitab ideed ellu viia

Rahapuudusel ei peaks ükski väärt äriidee riiulisse seisma jääma. Et suuremad ja ka väiksemad plaanid teostuda saaksid, selle eest kannab juba kümnendat aastat hoolt Eesti kapitalil põhinev finantsettevõte Omalaen.

Laen kinnisvara tagatisel sobib ettevõtetele, kes soovivad paindlikku ja kiiret asjaajamist ilma liigsete asjatoimetusteta. Omalaen pankadele omaseid üleliigseid küsimusi ei esita ning näha ei nõuta ka äriplaani. Kinnisvara, aga ka põllu- ja metsamaa tagatisel laen on parim ettevõtetele, kes soovivad paindlikku ja kiiret asjaajamist. Omalaen pakub ärilaenu täpselt selliselt, et valmiv leping sobiks kliendile kui hästiistuv rätsepaülikond.

Täna küsid, homme saad

Vajaminevat rahasummat saavad taotleda nii osaühingud, aktsiaseltsid, füüsilisest isikust ettevõtjad kui mittetulundusühingud. Hüpoteeklaen tuleb appi ka noore ettevõtte stardikapitalina või siis, kui suurendada on vaja näiteks käibevahendeid, rekonstrueerida tööstust, uuendada tehnikaparki või täita muid eesmärke

Väikseim summa, mida Omalaen väljastab, on 2000 ja suurim 700 000 eurot. Laenusumma on kuni 70 % kinnisvara väärtustest.Laenu intress on hetkel alates 16% ning laenuperioodi saab valida kolmest kuust kuni viieteistkümne aastani. Tagasimaksete osas saab valida kas ühekordse või igakuise tagasimakse võimaluse. Lepingutasu laenulepingu sõlmimisel puudub.

Omalaenu plussiks pankade ees on lisaks ka see, et laenutaotluse üle vaatamine ja raha väljastamine käib kordades kiiremini. Kõige kiiremaks lahenduseks on olnud olukord, kus ettevõte täidab täna taotluse ning juba järgmisel päeval on vajalik raha kliendi kontol olemas.

Kinnisvaralaenu eelised •kiire menetlus – laenutaotlusele vastatakse ühe tööpäeva jooksul



•laenu ennetähtaegse tagastamise võimalus



•laenu tagatiseks seatava kinnisvara hindame vajadusel ise ja tasuta



•lepingu sõlmimine ning konsultatsioon on tasuta



•laenuperioodi pikendamine ja lepingu muutmine esimesel korral tasuta



•laenude väljastamisel arvestame krediidiajalugu, kuid senised kohustused ja võlad ei pruugi olla laenu saamisel takistuseks, kui tänaseks päevaks ollakse krediidivõimeline



•kinnisvara hindamise akti puudumisel teeb seda Omalaenu spetsialist tasuta



•teatud tingimustel aktsepteerime tagatisena juba hüpoteegiga koormatud kinnisvara

Hindamisakte ja kohtumisi pole vaja

Taotluse saab täita kodulehel, misjärel võtab laenuhaldur ühendust, et edasistes sammudes läbi rääkida. Hindamisakti tagatiseks minevale objektile Omalaen ei nõua. Vajadusel teostab Omalaen vajaliku hindamise ise.

Kui keegi vajab laenu näiteks summas 20 000 eurot ja tagatiseks on kolmetoaline korter Mustamäel, siis on objekti orienteeruv hind antud piirkonnas aimatav. Samuti ei minda kohapeale vaatama tagatiseks pakutavat põllumaad, sest selle väärtuse saame kasutades Maa-ameti hinnastatistikat. Kui laenutaotlus esitatud ja vajalikud paberid korda seatud, on samm notari juurde, kus Omalaenu esindaja ning laenusoovija protsessi lõpule viivad.

Kliendisõbralik ja pakkumistes paindlik

Omalaen on laenupakkumistes paindlik. Teades, et elus ja äris tuleb ette kõiksugu ootamatusi, on näiteks laenuperioodi pikendamine ja lepingu muutmine esimesel korral tasuta. Vähemolulisem pole ka see, et ehkki laenude väljastamisel arvestatakse kliendi krediidiajalugu, siis senised kohustused ja võlad ei pruugi laenu saamisel takistuseks osutuda. Seda, et koostööd on kümne tegutsemisaasta jooksul kenasti sujunud ja murede korral kokkulepped saavutatud, kinnitab tõsiasi, et kohtutäiturini on selle aja sees jõudnud pea olematu kogus võlgu.

Kinnisvaralaenu tingimused • minimaalne laenusumma 2000 eurot, maksimaalselt 700 000 eurot



• laenusumma kuni 70% kinnisvara väärtusest



•lisatagatise olemasolul kuni 100% kinnisvara väärtusest



• laenu intress hetkel alates 16%



• laenuperiood 3 kuud kuni 15 aastat



• paindlikud tagasimaksevõimalused: ühekordne tagasimakse (bullet) või igakuine tagasimakse (annuiteet)



• laenuperioodi pikendamine ja lepingu muutmine esimesel korral tasuta



• võimalus tasuda hüpoteegi seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) laenusummast



• puuduvad lepingutasud ja muud varjatud kulud

