Omavalitsuste prügilate elushoidmise suur saladus

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus Foto: Tanel Meos

Tallinna linnale kuuluva Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse ning Pärnu linna ettevõtte Paikre kohale on kerkinud kahtlus, et ettevõtted on jätnud maksmata miljonites eurodes saastetasu, mis omakorda annab neile jäätmeturul konkurentsieelise, kirjutab Äripäev.