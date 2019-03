Õmblejast taksojuhiks: Bolt kutsub Baltikat

Eduka iduettevõtte juhid peavad plaani, kuidas korraga töö kaotanud inimeste massile tõhusamalt appi minna. Idee ajend oli uudis rohkem kui 300 inimese töökaotusest Baltika õmblusettevõttes.

Idee sündis ettevõtjate seas, kes toetavad ka "Kõigi Eesti" liikumist ja "Kõigi Eesti laulu" korraldamist. Nende seas on lisaks Martin Villigule ka kalatööstuse PRFoods juht Indrek Kasela. "Otseselt "Kõigi Eesti" liikumisega me seda praegu ei seo. Selle kaudu me lihtsalt saime kokku," selgitas Villig. Ta lisas, et kui ka "Kõigi Eesti" platvorm seda sõnumit levitama hakkaks, on suurepärane.