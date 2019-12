Omniva juht: oleks hea, kui inimesed ei telliks teiselt poolt maailma tarbetut kaupa

Kuidas Omnival läheb? Kas ukse ees olevad jõulud on toonud käed-jalad tööd täis?



Jaa, kindlasti on. Aasta lõpp on meil kõige kiirem ja pingelisem aeg nii posti kui ka paki poole peal. Posti poole peal saadetakse jõulutervitusi. Kõige tavalisematest margiga kirjadest saadetakse jõuluajal pooled. Paki poole peal on see, et inimesed tellivad jõulukingitusi, teevad üksteisele rõõmu ja meil tuleb saadetised kohale toimetada. See on mujal maailmas ka nii. Aasta lõpp on postimaailmas pingeline.

Omniva pakiäri valdkonna juht Andre Veskimeister ütles Vikerraadios, et Hiinast tellitakse nipsasjakesi, aga selliste tellimustega ei tasu inimeste aega ja lennutransporti kulutada. Kas Omniva sõnum on see, et ärge tellige, sest teil on liiga palju tööd?



Hea oleks, kui tarbija oleks natuke keskkonnateadlikum ega telliks odavat kaupa, mida nii väga vaja ei ole, aga mis tuuakse kohale teiselt poolt maailma.

Me ikka tahame, et e-kaubanduse pakkide arv kasvaks. Aga konkreetselt Hiinast tulevate pakkidega on mure, et need tulevad Eestisse postiteenusega.

Ehk siis te ei teeni sellega midagi.