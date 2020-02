Omniva: koroonaviiruse tõttu peatus pakivoog Hiinast. Sealkandis on "koduaresti" periood

Tähele tasub panna ka seda, et kui mõnda teise tracking-keskkonda tekib paki kohta esimene sündmus, mille asukohaks kuvatakse "Eesti", tähendab see postimaailmas sageli seda, et saadetis on saatjariigi eksporditerminalist väljunud alles Eesti poole. See tähendab, et füüsiliselt Eesti pinnale jõudmiseks võib kuluda veel mitu päeva või isegi nädalat.

Koroonaviirus Hiina pakiga Eestisse ei jõua. Delfi on varasemalt kajastanud, et terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Mari-Anne Härma sõnul ei pea viirused väliskeskkonnas kaua vastu ning postipakile näiteks aevastamisega sattunud viirust sisaldavad piisad kaotavad oma nakkusohtlikkuse tundidega.

"Loomulikult tuleb peale kaugelt saabunud pakkide katsumist endiselt pärast käed puhtaks pesta, sest pind võib olla saastunud näiteks erinevate kahjulike bakteritega. Kuid tõenäosus nädalaid tagasi Hiinas koroonaviirusega kokkupuutunud pakilt haigus saada on ülimalt väike," ütles Härma, kelle sõnul tuleb Eestis praegu käsi pesta ja ettevaatlik olla pigem gripi ja gripilaadsete viiruste levimise tõttu. "Gripihooajal tuleb igal juhul kätehügieeni erilise tähelepanelikkusega jälgida."