Omniva kõrvaldas võrgurikke, pakiautomaadid taas töökorras

Rikke tõttu polnud võimalik pakiautomaatidest saadetisi kätte saada ega teele panna, samuti ei pääsenud ligi Omniva veebilehetedele ning klienditoele.

Rike kõrvaldati veidi enne kella 11.

Viimasel ajal kasvanud e-kaubandus on viinud üles ka nõudluse Omniva pakiautomaatide järele. Üleeile ütles Omniva pakiäri juht Andre Veskimeister, et pakkide hulk on mitmekordistunud, mistõttu on pakiautomaadid, sorteerimiskeskus ja jaotuspunktid klientide kaupadest laeni täitunud.