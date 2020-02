Omniva otsib pakiäri kasvatamiseks uut tippjuhti

„Otsin oma tiimi äriarenduse juhti – liidrit, keda iseloomustab strateegiline lähenemine, ambitsioonikus ja kirg e-kaubanduse valdkonda arendada,” ütleb Omniva Eesti pakiäri juht Martin Luts Omniva värske töökuulutuses.

Sealt selgub, et otsitakse inimest, kelle ülesandeks saab pakiäri kasvatamine läbi müügi ja teenuste juhtimise ning arendamise ja pakiautomaadi-, kullervõrgu- kui rahvusvaheliste saadetiste kanalis. Ta hakkab töötama 30-liikmelises meeskonnas, kuuludes koos Omniva pakiäri juhi ja operatsioonide juhiga pakiäri juhtgruppi.

Martin Lutsu sõnul toimusid Eesti pakiäris sisemised struktuurimuudatused, millega tõsteti erinevaid vastutusvaldkondasid ümber. „Osad vastutusvaldkonnad ühendati ja hetkel otsimegi selle rolli täitmiseks äriarendusjuhti,” rääkis Luts, lisades, et juhtide arv Eesti pakiäri suunal selle sammuga otseselt ei kasva.

Sobiva kandidaadina näeb Omniva inimest, kes on vastutanud käibe ja kasumi tagamise eest suures ettevõttes või keerukas ärivaldkonnas. „Sobid hästi meie sekka, kui sul on varasemad saavutused äri kasvatamisel ja teenuste kujundamisel ning suudad tagada sujuva koostöö teiste üksustega äri tervikliku arengu heaks,” seisab töökuulutuses, mille kandideerimisajaks on 1. märts.