Omniva pakiäri juht: meil ei ole puhkepäevi ega pühasid ja me töötame kahes vahetuses iga päev

Veskimeiter toob postituses välja, et nõudlus pakiautomaatide järele on hüppeliselt kasvanud ja viimase kuuga on kohale toimetatud üle 700 000 paki. „Ainuüksi homme, laupäeval toob üks suur internetikaubamaja meile kaheksa veoautot kaupa, kui tavaline märtsikuu kogus on üks auto. Aga selliseid kaupmehi on sadu. Olukorda ei paranda tõsiasi, et paljud postkontorid on suletud mitte meie soovist, vaid Eesti inimeste tervise säästmiseks ja neid tuhandeid pakke seal proovime suunata õigetesse kohtadesse, kus klientidel neid veidi parem oleks kätte saada. Ja paljud töötajad on haiguse kahtlusega koju saadetud, et viirus ei satuks sorteerimisekeskusesse," kirjeldas ta.

„Meil ei ole puhkepäevi ega pühasid ja me töötame kahes vahetuses iga päev. Mitte kodukontorist, vaid päriselt tööl ja klientide juures käies. 2600 Omniva töötajat. Ma saan aru meie klientide pahameelest, kui pakk on teel olnud kauem, kui te olete seda eeldanud. Mul on kahju, aga see on tänane reaalsus, mis ei ole tekkinud ei meie ega Teie tõttu. Kui kõik poed kinni pannakse, siis sellel on mõju."

Veskimeister lisas postitusse punktid, mida palub kaupa tellinud ja pakki ootavatel inimesel teha. Toome need välja täismahus: