Omniva plaanib maapiirkondades ka lehed ja kirjad pakiautomaatidesse suunata

ERRi uudisteportaal kirjutab, et Eesti Postil on plaan üha enam teenuseid pakiautomaatidesse suunata, samuti tahab ettevõte tulevikus ka kirjad ja ajalehed paiguti pakiautomaatidesse suunata. Lisaks soovib ettevõte hajaasustuspiirkondades üha enam grupipostkaste või poodides asuvaid postipunkte saadetiste kättetoimetamiseks kasutama.

Tänavu algatab Omniva ka katseprojekti väiksemate pakiautomaatidega, mis tulevikus võiksid asendada inimeste isiklikke postkaste.

Omniva juhatuse liige Andre Veskimeister ütles, et juba praegu on Eestis piirkondi, kus isiklike postkastide asemel on kasutusel kesksed grupipostkastid ning Omniva liigub üha enam selles suunas, et iga talu postkasti enam lehti ja kirju kohale ei tooda: "See on see suund, sinnapoole me liigume."

Millal postivedu pakiautomaatidele üle läheb, ei osanud Eesti Posti juhatuse liige veel öelda.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium peab Eesti Posti plaane universaalse postiteenuse reorganiseerimiseks intellektuaalselt huvitavaks ideeks, mida aga praegune postiseadus ega ka hanketingimused rakendada ei luba.