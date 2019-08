Omniva uus säästuplaan viib ettevõtte palgalt kolmandiku Tallinna kullereid

„See on ettevõte, kes ei hooli oma inimestest, ja väga staažikad kullerid visatakse üle parda,” ütleb üks ümberkorralduste käigus koondatud kullereid. Tema sõnul on Omniva otsustanud Tallinna kullerpunktis koondada kümmekond töötajat, et anda koostööpartneritele teenuse senisest suurem osa.

„Nad eeldavad, et kõik hüppavad koostööpartnerite palganimekirjadesse, aga vaadates seda, mis tingimusi pakutakse, siis ausalt öelda on solvumine selline, et kui teil ei ole vaja neid teadmisi, mida me oleme ise siin aastatega välja töötanud, teisi välja koolitanud ja üritanud seda asja püsti hoida, siis sorry,” märgib kuller.

Ta toob esile eelmise aasta jõulud, kui Omniva alustas tööd Jüri külje alla rajatud logistikakeskuses, kuid ei suutnud pühadeaegset pakimahtu täiesti katsetamata liiniga hallata. „Kõik pakid, mis eelmisel aastal jõulude ajal kohale jõudsid, tulid tänu inimeste ennastsalgavale tööle – käsitsi tehti ära asjad, mis olid valesti,” räägib kuller.