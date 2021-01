Omnivas alustati erikontrolliga, eelmiste juhtide töö võetakse pulkadeks lahti

Läinud aasta augustis teatas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem (EKRE), et andis Eesti Posti nõukogule suunise "viia läbi juhtimisotsuste alane erikontroll, et tuvastada, kuidas Eesti Posti juhtkonna otsused on mõjutanud ettevõtte toimepidevust viimase kahe aasta jooksul." Siemi sõnul on erikontrolli vaja, et mõista, kas ja millisel kujul on juhtimisotsused viinud ebaefektiivse tegevuseni ja vajadusel võtta ette abinõud, et tulevikus sarnaseid riske minimeerida.

Kuigi suunise andis minister juba augustis, jõuti alles tänavu aasta algul päriselt erikontrolli läbiviimiseni - pakkujate vahel valimine ja detailide täpsustamine võttis neli kuud, võitjaks osutus audiitorbüroo Ernst & Young. "Vastavalt pakkumusele kulub erikontrolli läbiviimiseks 12 nädalat alates lepingu allkirjastamisest. Jõulude ja aastavahetuse tõttu algas sisuline töö uue aasta algusest, mistõttu töö valmiks hiljemalt 31. märtsiks 2021," vastati Omniva pressiosakonna vahendusel.

Novembris rääkis Eesti Posti nõukogu juht Sten Soosaar Äripäevas, et erikontrolliga selgitatakse välja, miks läksid ettevõttes mingid lollused läbi ning kuidas neid edaspidi ära hoida. Soosaare hinnangul on varasemalt tehtud kaks viga. Hinnati valesti teenuse omahinda kui 2016. aastal sisenes ettevõte rahvusvahelisse transiidiärisse ja see tõi ootamatult 5,5 miljonit eurot kahjumit. Lollus oli Soosaare sõnul siis nimelt see, et pikaajaliste investeeringute tegemiseks kasutas ettevõte käibekapitali. Ja kui selgus, et omahinna valesti arvestamise tõttu tuleb tasuda 5,5 miljonit eurot, lõi käibekapitali nappus ettevõttel hinge kinni. Samuti pole Eesti Post olnud piisavalt professionaalne IT-teenuse hankija ja nõukogu juhi hinnangul saanuks hankeid teha odavamalt ja paremini.

Viimase kahe aasta jooksul on Omniva juhatusest läbi käinud hulk tippjuhte, kellest mitmedki pidasidki seal vastu aasta või paar. Tänavu jaanuaris tagandati juhatuse liikmete kohalt Andre Veskimeister ja Kaida Kauler, eelmisel aastal sai sule sappa Ansi Arumeel, kes võttis juhatuse esimehe koha üle Eesti Posti kümme aastat (kuni 2017. aastani) juhtinud Aavo Kärmaselt. Arumeelest varem, aga samuti 2020. aastal lahkusid juhatusest Jaan Sildam ning Ahto Pärl, veel aasta varem Mari Allese. Napilt aasta sai juhatuse esimehe ametis olla Joona Saluveer, kes vahetati välja 2018. aasta juulis.