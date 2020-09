On aeg oma kontorivajadused üle vaadata: tööd tasub teha seal, kus see on kõige tulemuslikum

Mitmed ettevõtted on paindliku tööviisi omaks võtnud ning kuuldavasti on sel hooajal paljud kontorid tavapärasest tühjemad – inimesed jätkavad kaugtööd. Suur hulk töötajad eelistab ka edaspidi kaugtööga jätkata, mis omakorda tekitab küsimuse, kui palju on ettevõttel kontoripinda ikkagi vaja. Nii mõnedki organisatsioonid on kulude kokkuhoidmise eesmärgil oma pikka aega kasutusel olnud traditsioonilistest kontoripindadest juba loobunud või soovivad seda teha. Milline on optimaalne tasakaal kontoris töötamise ja kontorist ning ülejäänud meeskonnast eemal töötamise vahel, et inimesed tunneksid end jätkuvalt tööl kaasatuna ja osana tiimist?

Kui paari aasta eest esines kodust või laiemalt kontorist eemal töötamise kui mõistliku tööviisi osas mõningaid kahtlusi, siis tänaseks on see end edukalt tõestanud. Harvard Business Schooli läbiviidud uuringu kohaselt kasvatab kontorist eemal töötamine võrreldes kontorist töötamisega tulemuslikkust 13%, millest 9% on seotud vähemate pauside ja haiguspäevadega ning 4% on mõjutatud „vaiksemast ja mugavamast" töökeskkonnast. Paljude jaoks paraneb kodus töötades töö-eraelu tasakaal, kuigi teisalt võib töö ja vaba aja vahel piiri tõmbamine keeruliseks osutuda. Kaugtööga seotud varasemad uuringud näitavad aga tugevat seost paindliku töökorralduse ja töötaja iseseisvuse vahel, mis omakorda tõstab motivatsiooni. Worklandi kevadel läbi viidud uuringu tulemused näitasid, et paindlik töökorraldus toob kaasa väga kõrge tööga rahulolu. Valdav osa (85%) küsitluses osalenud Worklandi liikmete töökorraldus on paindlik ning pea kõik (96%) vastanutest on tööl üldiselt õnnelikud.

Paindlik töökorraldus toob paremaid äritulemusi

Iga ettevõtte kultuuri nurgakivi peaks olema kaasatus. See ei ole kindlasti vaid moodne sõnakõlks, vaid juhtkonna võimalus ettevõtte tulemuste parandamiseks. Pühendunud ja end kaasatuna tundvad tiimiliikmed on entusiastlikumad, võimekamad ja positiivse suhtumisega - nad on oma tööülesannete ja töökoha suhtes paremini meelestatud ja ka parema tervisega. Gallup uuringu tulemused näitavad, et kui töötajad tunnevad end kaasatuna, esineb töölt puudumisi 41% harvem, 40% vähem on probleeme töö kvaliteediga ning kasumlikkus on 21% suurem.