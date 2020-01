On seda siis palju või vähe? Ettevõtluskontodele laekus esimese aastaga üle kahe miljoni euro

Maksu- ja tolliameti (MTA) maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul oli ettevõtluskonto kasutajate arv esimesel aastal ootuspärane. „Tegemist on uue lahendusega, mis vajab veel harjumist. Statistikast on aga näha, et igal kuul on ettevõtluskontodele laekuv tulu suurenenud – üha enam inimesi on selle soodsa ja lihtsa viisi maksude korrektseks tasumiseks avastanud,“ ütles Liivamägi.

MTA arendas koos LHV pangaga ettevõtluskonto eelmise aasta alguses eesmärgiga lihtsustada aeg-ajalt ettevõtlusega tegelevate eraisikute maksude maksmist ja aruandlust. Näiteks saab ettevõtluskontot kasutada, kui eraisik pakub teistele eraisikutele vahel mingit teenust või saab kauba müügist kasu.

Samuti on ettevõtluskonto sobiv lahendus uutele ettevõtlusvormidele, näiteks sõidujagamise teenuse platvormide Uber, Bolt vm kaudu eraisikult eraisikule osutatud teenustelt saadud tasu lihtsustatud maksustamiseks.

Liivamägi julgustab väikeses mahus ettevõtlusega tegelevaid eraisikuid ettevõtluskontot kasutama. „Kui teenusepakkujal on ettevõtluskonto, ei pea muretsema töötamise registreerimise, raamatupidamise aruannete, igakuiste maksudeklaratsioonide ega maksude tasumise pärast,“ lisas Liivamägi.

Kasutades ettevõtluskontot on maksumäär 20% kontole laekunud summast. Kui inimese aastane tulu ületab 25 000 eurot, maksustatakse seda ületav summa 40%-lise maksumääraga. Seejuures arvestatakse maksud summast maha automaatselt ja raamatupidamis- või maksuaruandeid teha ei ole tarvis. Ettevõtluskonto kaudu teenitud tulu ei tule kanda ka füüsilise isiku deklaratsiooni.