ONLINE-INTERVJUU | Kuhu võib sõita? Kes peab karantiinis istuma? Mis saab kui reisil olles riigi nakkuskordaja tõuseb? Välisministeerium vastab reisimisega seotud küsimustele

Kellelegi eraldi välismaale appi minemine võib tulla kõne alla mõnes kriisisituatsioonis, kus on alust karta, et inimese elu või tervis on tõsises ohus (näit. kui on vajalik korraldada meditsiiniline transport raskelt haigestunu või kriitilises seisundis isiku tagasitoomiseks Eestisse).

Teise suure küsimusteringi moodustasid karantiiniga seotud teemad.

Saabudes ühel päeval riigist, kust tulles peab jääma kaheks nädalaks isolatsiooni, on mul lubatud järgmisel päeval sinna tagasi lennata? Lendude vahel viibin isolatsioonis. Olen Eesti kodanik, kuid töötan välisriigis.



Selliselt liikumise sooviga palume pöörduda Politsei- ja Piirivalveametisse (ppa@politsei.ee) ja täpsustada, kas ja kuidas on taoline lendamine lubatud. Üldjuhul tuleks siiski 14 päeva isolatsioonis veeta ja alles seejärel saab kas Eestis reisida või siit lahkuda.

Kust tulles peab jääma kaheks nädalaks isolatsiooni?

Põhjalik selgitus on esitatud siin - https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele.

NB! Tasub tähele panna, et olenemata riigist tuleb karantiinis olla kõigil Eestisse saabuvatel kodanikel ja elanikel, kel on haigustunnused.

Karantiini peab jääma, kui kordaja on üle 16, aga mõne riigi puhul oli vahepeal jäetud kahe palli jagu" eksimisruumi nagu Austria ja Šveits, kus kordaja oli suurem aga karantiini jääma ei pidanud. Milline on olukord nüüd?

Esmakordselt rakendus eelmise nädala puhul Vabariigi Valitsuse korralduses nr 172 p 13, mille kohaselt Austriast ja Šveitsist saabujatele eneseisolatsioon ei kohaldunud, kuigi mõlema riigi nakatumiskordaja on üle 16. Tänase (31.07) seisuga on nii Austria kui Šveits riikide hulgast, kust tulijatele on karantiin kohustuslik.